Robben ci ripensa: “Ritiro? Forse tra uno o due mesi mi mancherà troppo il campo e…”

Ha detto addio al calcio giocato nel mese di luglio, ma Arjen Robben potrebbe sorprendere tutti e ripensanci. Dopo una carriera al massimo livello e dieci anni al Bayern Monaco, la stella Oranje non sarebbe ancora del tutto convinta della sua decisione.

Intervenuto al programma radiofonico NPO Radio, infatti, Robben avrebbe lasciato aperta una porta ad un eventuale ritorno in campo: “Ritirarmi è stata senza dubbio la decisione più difficile che abbia mai preso in carriera. Ma come dico sempre: mai dire mai. Forse tra uno o due mesi avrò quella strana sensazione di perdere tutto e troppo in fretta che dovrò tornare indietro. Ovviamente non sarebbe facile, soprattutto man mano che passa il tempo”. Parole che sanno davvero di ripensamento e che testimoniano la difficoltà del fuoriclasse ad accettare il ritiro. In effetti Robben, nonostante sia un classe ’84, probabilmente sarebbe più che in grado di far comodo a diverse squadre.