Robben ha deciso: “Lascio definitivamente il calcio giocato”

L'olandese saluta dopo l'esperienza al Groningen

Solo 263 minuti finora per lui, precisamente 7 partite, di cui 3 da titolare. In mezzo due assist, e per non perdere le vecchie abitudini anche qualche infortunio. Alla veneranda età di 37 anni, lo stesso esterno olandese ha scelto di dire addio e di appendere le scarpette al chiodo in modo definitivo.