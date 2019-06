Robben: “Psv? Ancora non ho deciso se continuerò a giocare…”

Dopo dieci anni, Arjen Robben ha detto addio al Bayern Monaco. Per l’esterno olandese, la cui carriera è stata costellata da numerosi infortuni, il futuro è adesso un’incognita. Il giocatore può contare su numerose estimatrici pronte a scommettere ancora su di lui, con il Psv Eindhhoven che, per stessa ammissione del tecnico Mark van Bommel, vorrebbe portarlo tra le proprie fila. Lui però, per ciò che farà nel suo domani, non ha ancora deciso, come dichiarato a Sky Sport.

PSV – “Mi ha detto van Bommel che le porte del Psv per me sono sempre aperte, ma io devo ancora decidere: ancora non so se continuerò a giocare”.