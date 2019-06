PSV Eindhoven, Van Bommel conferma: “Sì, vogliamo Robben”

Dopo dieci anni, Arjen Robben ha detto addio al Bayern Monaco. L’olandese, reduce da una stagione sfortunata e contrassegnata da continui guai fisici, potrebbe adesso proseguire la sua carriera in patria, tornando a quel PSV Eindhoven con il quale ha già giocato dal 2002 al 2004. A confermarlo, a Voetbalzone, Mark van Bommel, tecnico del club.

DECISIONE – “C’è stato qualcosa di più di una chiamata, ma adesso la questione è semplice: è lui che deve fare la sua scelta. Noi vorremmo riaverlo qua e lui lo sa, ora però dobbiamo dargli il tempo necessario per prendere la decisione. Io non gli metterò alcuna pressione e non lo forzerò, capisco che per lui sia una scelta importante. Credo che abbia ricevuto numerose offerte”.