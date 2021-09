Robert Green shock: mignolo deformato dopo 20 anni di carriera da portiere

L'ex portiere anche del Chelsea ha mostrato gli "effetti" del suo lavoro sul campo

Redazione ITASportPress

Sono diventate virali sul web le immagini di Robert Green, ex portiere del Chelsea e della nazionale inglese, ritiratosi nel 2019 dopo aver sollevato l’Europa League vinta dai Blues con Sarri in panchina, nelle quali l'ex estremo difensore mostra i segni indelebili lasciati dalla sua carriera da professionista. Attualmente nelle vesti di opinionista televisivo, l'uomo ha fatto vedere durante una diretta con l'altro ex calciatore Jimmy Floyd Hasselbaink il suo mignolo deformato a causa delle sue parate.

Vent'anni di carriera e non troppi trionfi. Oggi Robert Green ha 41 anni, una Europa League in bacheca e un dito che difficilmente tornerà ad avere una forma normale. L'ex giocatore, nel corso della diretta, ha ricevuto alcune domande a proposito del suo ruolo da portiere, sulle difficoltà e le insidie di quel ruolo. Lui, come se nulla fosse, ha optato per mostrare la sua mano destra. Tra lo stupore dei presenti ecco il mignolo sinistro completamente deformato, fuori asse, piegato. "Me l'ha fatto Jimmy", ha detto Green per stemperare lo shock anche dei presenti. Poi, con maggiore serietà: "Questo è quello che può succedere ad un portiere dopo tanti anni di carriera...".

Come riporta GivemeSport, in passato lo stesso ex portiere aveva raccontato semplicemente che quel dito decisamente storto era frutto di anni di lavoro e di parate e aveva reso noto che nell'ultimo periodo della sua carriera indossava dei guantoni speciali che potessero accogliere il mignolo deformato.