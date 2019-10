Robert Moreno esalta Messi: “Viene da Matrix. Non lo puoi allenare, devi solo…”

Curiosa ed interessante intervista rilasciata alla BBC dall’attuale ct della Spagna Robert Moreno. Prima di diventare commissario tecnico delle Furie Rosse, il mister ha avuto modo di fare esperienza anche nel Barcellona come vice di Luis Enrique e di conoscere più da vicino Lionel Messi.

Ed è proprio sull’argentino che si sviluppa gran parte delle sue dichiarazioni che prendono in considerazione, però, anche la sua crescita professionale e il ruolo da ct.

SPAGNA – Diventato commissario tecnico della Spagna a causa dei problemi familiari di Luis Enrique, Moreno ha ribadito: “Per me è stato un peccato come ho ottenuto questo lavoro perché il nostro mister Luis Enrique ha avuto un problema familiare molto grave. Rubiales mi ha chiesto di guidare la squadra e personalmente ho sempre voluto essere un allenatore, ma mai in questa maniera”. E ancora: “Ho lavorato con Luis Enrique per nove anni e ho imparato molte cose che sarebbero state impossibili da imparare altrove. In pochi mi conoscono, ma i giocatori e dipendenti della RFEF sì, e questo basta”.



MESSI -E sul passato da vice al Barcellona ed in particolare sulla stella argentina Messi: “Viene da Matrix“, ha detto Moreno. “Senza dubbio è il miglior giocatore della storia, per me è stato fantastico vederlo ogni giorno di allenamento. Messi è diverso da qualsiasi altra cosa che si possa vedere sul campo. Non puoi allenarlo, devi essere con lui, devi accompagnarlo in quello che fa“.



RAMOS – Alla fine, vestendo nuovamente la divisa da ct, ecco un pensiero cul capitano della Spagna Sergio Ramos: “Quando lo hai come avversario lo odi, ma quando è nella tua squadra, lo ami. È un grande giocatore. Il primo ad allenarsi sempre ed è quello che ci mette sempre la faccia quando si perde. Sergio ama quelli che lo odiano, è così”.