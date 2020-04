Roberto Carlos: “Ci ho messo 10 minuti a rompere con l’Inter e firmare per il Real Madrid…”

Roberto Carlos è di fatto nella lista dei diversi rimpianti nella storia dell’Inter. Il terzino brasiliano ha fatto grandissime cose in carriera e, nonostante un impatto incredibile in maglia nerazzurra, la strade tra le parti si sono divise in… 10 minuti.

Parlando nel corso di una diretta Instagram per la Fifa, il brasiliano ha raccontato il suo addio ai nerazzurri: “All’Inter mi fecero giocare da estremo sinistro e anche da attaccante. Il grosso problema fu che nelle prime sette partite segnai sette gol. Quindi mi schierarono più avanti e ho sofferto molto”, ha ammesso Roberto Carlos. “Parlai persino con il presidente, per dirgli che non potevo giocare lì perché sarebbe arrivata la Copa América e per poterci andare avrei dovuto giocare come terzino”. Ecco il perché dell’addio: “La cosa divertente è che quel giorno ci fu anche un incontro con Lorenzo Sanz: in dieci minuti ho deciso di rompere con l’Inter e firmare per il Real Madrid“.

ROBERTO CARLOS RACCONTA LA GIOIA PIU’ GRANDE