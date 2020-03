Roberto Carlos e il consiglio a Neymar: “Se vuole vincere la Champions vada al Real Madrid…”

Da brasiliano a brasiliano: il consiglio a Neymar arriva da un ex leggenda del mondo verdeoro. Roberto Carlos ha parlato a Fox Sports Radio del connazionale e della sua ambizione di vincere la Champions League. O’Ney si è trasferito al Paris Saint-Germain nel 2017 ma non è ancora riuscito a far suo il tanto ambito trofeo. Ecco perché l’ex terzino non ha dubbi su quella che sarebbe dovuta essere e che potrebbe essere prossimamente la scelta per il futuro dell’asso classe 1992: andare al Real Madrid.

CONSIGLIO – Roberto Carlos conosce bene l’ambiente madrileno e non ha dubbi su cosa consigliare a Neymar: “Fosse stato per me l’avrei voluto al Real Madrid da anni. Ma la vita non va sempre come vorresti che andasse. I migliori giocatori del mondo dovrebbero giocare nei migliori club del mondo e il Real Madrid è il miglior club che ci sia”, ha detto l’ex terzino che poi rivolgendosi ipoteticamente a Neymar ha aggiunto: “‘Vuoi vincere la Champions? Vai al Real Madrid'”.