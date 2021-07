Roberto Carlos: “Italia vinto con merito l’Europeo ma al Mondiale…”

L'ex terzino commenta il successo degli Azzurri all'Europeo e si sofferma anche sul prossimo Mondiale e sulla Serie A

NAZIONALI - "Il gruppo di Mancini non ha vinto solo per il gioco propositivo e da squadra. Ha avuto la mentalità giusta. Solo così puoi passare, per testa e atteggiamento, dalla Spagna dei palleggiatori alla fisicità dell’Inghilterra. L’Italia è andata via via crescendo, stava bene fisicamente e ha meritato il titolo. Per i mondiali saranno tante le squadre europee a cui noi (il Brasile, ndr) dovremo stare attenti", ha detto Roberto Carlos.