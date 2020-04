Roberto Carlos: “La gioia più grande con il Real? La vittoria contro la Juventus nella Champions ’98…”

Roberto Carlos è stato una delle stelle del Real Madrid e della nazionale brasiliana, conquistando trofei su trofei. Nel corso di un’intervista a The Players’ Tribune, l’ex terzino si è soffermato in particolare sulla finale di Champions League del 1998 vinta contro la Juventus.

RICORDI – “I bianconeri erano lì per il terzo anno di fila, mentre noi arrivammo alla partita da sfavoriti. La notte prima della finale nessuno di noi riusciva a dormire. Andammo a letto alle dieci, ma alle quattro ci ritrovammo tutti nella hall a raccontarci storie. Non avevamo paura della Juventus, solamente tanto rispetto. Quella partita la vincemmo non grazie alla qualità, ma alla nostra determinazione. Non dimenticherò mai quella notte: andammo a Plaza de Cibeles, le strade erano stracolme di migliaia di persone. Quella vittoria è stata la gioia più grande dei miei anni al Real”.

