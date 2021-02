Roberto Carlos sicuro: “Pirlo ha bisogno di tempo ma può fare come Zidane al Real Madrid…”

Roberto Carlos, ex storico terzino sinistro anche di Real Madrid ed Inter, oltre che della Nazionale brasiliana, ha rilasciato alcune parole a FootballNews24, relativamente anche alla Serie A con particolare riferimento alla Juventus e al tecnico Andrea Pirlo.

Roberto Carlos: “Pirlo come Zidane”

“Pirlo? Penso che scegliendo Pirlo la Juventus stia sperando di ripetere la storia di Zidane nel Real Madrid”, ha detto senza giri di parole Roberto Carlos. “Penso che proprio come Zizou avrà bisogno di tempo“. E ancora sul campionato italiano: “Il miglior attaccante della Serie A? Cristiano Ronaldo. È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan, e continua a segnare gol alla sua età. Anche Lukaku è un grande giocatore che ha un suo stile. Ma conoscendo Cristiano e giocando con lui posso sicuramente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che manterrà la sua posizione di leader come uno dei migliori attaccanti del mondo per i prossimi tre o quattro anni”.