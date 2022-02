Roberto Carlos torna in campo: acquistato su eBay a 5 sterline…

Il brasiliano scenderà di nuovo sul terreno di gioco

Redazione ITASportPress

Roberto Carlos torna in campo a 7 anni di distanza dal suo ritiro ma anche se lo farà per beneficenza, il suo ritorno ha davvero dell'incredibile per le sue modalità. Il brasiliano, infatti, è stato acquistato su eBay alla cifra di 5 sterline.

L'ex terzino giocherà nella Sunday League, campionato dal calcio inglese che si gioca la domenica mattina, per differenziarsi dalle categorie professionistiche. Roberto Carlos debutterà nella Shrewsbury & District Sunday Football League, con la maglia del Bull In The Barne United. Il brasiliano scenderà in campo per una sola partita, ma per essere pronto ha lavorato tanto per ritrovare una forma tale da permettergli di ben figurare.

Ma la curiosità sul ritorno in campo di Roberto Carlos sta nelle modalità con le quali il club si è aggiudicato le sue prestazioni. Infatti, il ritorno dell'ex esterno brasiliano rientra nel progetto eBay Dream Transfer. Il Bull In The Barne United ha partecipato, così come tanti altri club, alla lotteria sul web a scopo benefico che metteva in palio per il biglietto vincitore la possibilità di avere a disposizione per una sola partita una leggenda del calcio. In questo caso la squadra si è aggiudicata appunto l'ex Real Madrid al costo di 5 euro. Il ricavato delle offerte è andato a Football Beyond Borders, ente di beneficenza che si occupa di aiutare i giovani nel mondo dello sport.