Roberto Carlos: “Tre volte stavo per andare in Premier League ma…”

Il racconto dell'ex terzino brasiliano

Curiosa intervista rilasciata dall'ex stella brasiliana Roberto Carlos a Sportbible. L'ex terzino mancino ha raccontato il suo rapporto col calcio inglese rivelando di essere stato molto vicino, in carriera, ad andare in Premier League in almeno tre occasioni.

RETROSCENA - "Mi sarebbe piaciuto giocare in Premier League, semplicemente non ho mai firmato il contratto anche se spesso era già tutto fatto e mancava solo la firma", ha raccontato Roberto Carlos. "Avrei potuto giocare in Inghilterra in almeno tre occasioni: Aston Villa nel 1993, Birmingham City nel 1994 e Chelsea nel 2007. Mi sarebbe piaciuto davvero giocare in Inghilterra, ma non ho rimpianti. Ho giocato per il Real Madrid, il miglior club del mondo".