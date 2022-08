Roberto Martinez: “Milan, De Ketelaere lascia a bocca aperta. Lukaku? Ama l’Inter”

Parole al miele per i nazionali del Belgio da parte del CT.

Redazione ITASportPress

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez che ha colto l'occasione per parlare di alcuni giocatori della sua Nazionale che militano in Serie A.

In modo particolare il ct ha parlato di De Ketelaere, arrivato nelle ultime giornate al Milan, e di Lukaku, tornato all'Inter dopo un anno al Chelsea.

Roberto Martinez ha detto su De Ketelaere: "De Ketelaere ti ruba l'occhio, ti lascia a bocca aperta per capacità tecnica, plasticità, eleganza del gioco. Ha una coordinazione, una abilità nell'ultimo passaggio e nel calciare in porta che pochi altri alla sua età hanno in Europa. Concentriamoci sul campo e non sui paragoni.

Poi su Lukaku: "Lukaku all'Inter è tornato a casa. Conosco Romelu da anni, non sono assolutamente sorpreso della sua scelta e della sua determinazione nel tornare a Milano costi quel che costi: era quello che voleva. Ha dato moltissimo all'Inter già nella sua prima esperienza e, tra finale di Europa League e scudetto, ha creato un legame emozionale con la gente interista che non si è mai interrotto. Più che un progetto sportivo, Rom ha sposato un sentimento. Partiamo da qui. È andato alla ricerca di emozioni che sono indipendenti dalle vittorie. Parliamo di cuore e non solo di calcio".