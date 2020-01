Robinho, dal calcio all’All Star Game in Turchia: alza il pallone nella gara delle schiacciate

Che i brasiliani avessero un rapporto speciale col pallone era cosa nota. Ma che un calciatore potesse essere protogonista anche nella pallacanestro non è fatto usuale. Ecco Robinho, ex attaccante anche di Real Madrid e Milan, attualmente all’Istanbul Basaksehir, partecipare come special guest all’All Star Game di basket in Turchia.

La tecnica del calciatore è stata utile per la gara delle schiacciate. Robinho, infatti, nello Slam Dunk Contest ha servito un assist direttamente con i piedi al cestista Nick Johnson che ha poi schiacciato con un’acrobazia bellissima. Voto 10 all’atleta, ma anche al brasiliano che ha messo in atto un numero di alta scuola prima di servire il passaggio preciso. Anche in NBA, durante questo tipo di competizioni, in passato si erano viste collaborazioni con i piedi da parti di altri atleti.