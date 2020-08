Rocchi si ritira: standing ovation dei giocatori di Juventus e Roma e i social si scatenano…

Gianluca Rocchi si ritira dopo 263 partite. Il noto direttore di gara ha arbitrato ieri sera la sua ultima partita di Serie A, quella tra Juventus e Roma. Il fischietto è stato celebrato dalle due squadre con tanto di standing ovation e passerella finale. Un bel gesto che, però, ha ricevuto diverse critiche sui social dove diversi utenti si sono lasciati andare ad alcuni commenti… di parte.

Rocchi si ritira e sui social…

“Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che Juventus per avermi fatto vivere l’ultimo momento della mia carriera in maniera indimenticabile. Soprattutto l’omaggio dei giocatori, che sono i nostri giudici supremi, mi ha onorato. Il titolo della serata è: ‘La miglior fine che potessi immaginare’. Lasciare il campo mi fa male perché per noi è vita, ma sono contento perché ho concluso in ottima condizione. Avessi continuato non so se sarei stato così bene”, ha detto Rocchi a Sky. Parole che sui social non sono state accolte benissimo con diversi messaggi divertenti e forse un po’ troppo da tifosi di parte… Eccone alcuni:

