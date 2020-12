Rocchi: “Var un successo ma anche un fallimento. Dipende da come si guarda. Arbitri in sala stampa dopo le gare? Si può”

Gianluca Rocchi, storico ex arbitro di Serie A e Internazionale, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 per affrontare diversi temi legati al calcio nostrano. L’ex fischietto ha commentato in modo particolare le decisioni che i direttori di gara devono prendere nel corso delle sfide in ottica Var e non solo.

Rocchi: arbitri e Var

“Il mio ruolo? Ho una bella responsabilità. Quella di spiegare le decisioni degli arbitri. Credo che serva spiegare il perché di tante decisioni. In questo modo si possono anche accettare meglio”, ha detto Rocchi. “Io ho sempre puntato molto sul compito principale degli arbitri: tutelare i calciatori fischiando gli interventi. Severo ma giusto”.

“Cosa è successo all’Olimpico in Roma-Sassuolo? Si tratta di una gara con tante decisioni prese. Poi c’è l’episodio nel corso di tutta la gara che mette in ombra un’intera gara fatta bene. Come i calciatori sbagliano una rete, anche gli arbitri sbagliano una decisione. Una volta che si capisce l’errore si comprende come mai sia stata sbagliata e cercare di non ritornare a compiere quell’errore. Cosa avrei detto io a Fonseca (mister della Roma ndr)? Nel primo tempo secondo me ha protestato troppo per alcune decisioni. Affrontare l’arbitro al termine del primo tempo in quella maniera può portare a determinate conseguenze. Come i mister sono sotto stress, anche gli arbitri. Vedi il caso di Maresca che comunque ha estratto un rosso condivisibile”.

“Il cambio di regole? Spesso questo può portare gli arbitri a non applicarle in modo perfetto ma credo che si stia facendo un vero passo in avanti in tal senso e le cose sembra stiano andando meglio”. “Arbitri in sala stampa come giocatori e allenatori? Penso non sia un problema, ma bisogna capire se quel momento serve per spiegare l’eventuale errore o solo per chiedere se è stato un errore”.

“Var e il suo utilizzo? Molto importante capire l’obiettivo che ci si pone. Il Var non porta a zero l’errore. Se si pensa così si sbaglia e si deve considerare il Var un fallimento. Se l’obiettivo, invece, è quello di ridurre gli errori, allora questo è stato fatto ed è stato un successo”. “Var a chiamata? Sarebbe una soluzione che toglierebbe responsabilità al Var e chi deve decidere in quella sala da solo. Penso sia chiaro che se questa responsabilità fosse delegata ad un componente di chi chiama la tecnologia… sarebbe meglio”.

Rispondendo ad una domanda degli ascoltatori sul campionato cadetto, Rocchi ha poi parlato dell’uso della tecnologia: “Var in Serie B? Dalla prossima stagione. Ora no. Neppure nel girone di ritorno. Dai playoff credo di sì”.

“Scudetto? Un campionato molto interessante. Non posso dire ovviamente chi secondo me vincerà ma posso dire che quando un campionato è combattuto è molto stimolante anche per la classe arbitrale”.