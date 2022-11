Rodrygo: “Brasile favorito al Mondiale? Siamo forti e possiamo vincere”

Grande ambizione per Rodrygo Goes in vista del Mondiale col suo Brasile . L'attaccante verdeoro del Real Madrid ha rilasciato una bella intervista a Marca nella quale ha parlato della sua voglia di bene figurare con la Nazionale e non solo.

Sul suo ruolo col Brasile, Rodyrgo ha detto: "In Nazionale mi sento sempre importante. E mi sono sentito sempre un leader in tutte le squadre nelle quali ho giocato. Cerco sempre di essere utile. Brasile favorita? Non siamo i grandi favoriti solo per le cinque stelle. Siamo tra i più forti, questo è certo, ma ci sono altre grandi Nazionali. In un Mondiale non c'è una sola favorita, perché ci sono squadre molto forti, siamo consapevoli di avere un gruppo molto forte e di avere tutto per vincere il Mondiale".