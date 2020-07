Roma, ancora problemi in vista: De Sanctis potrebbe dimettersi

Morgan De Sanctis potrebbe presto dire addio alla Roma. La rottura tra l’ex portiere e la società capitolina sarebbe dovuta ad alcune incomprensioni sui ruoli all’interno della dirigenza.

LA SEPARAZIONE

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’attrito tra le parti sarebbe nato dal momento in cui De Sanctis si è reso conto di avere scarso potere decisionale all’interno dello scacchiere dirigenziale. L’ex estremo difensore del Napoli adesso sta meditando sul proprio futuro e nelle prossime ore potrebbe arrivare la rottura definitiva con la Roma. Le richieste per lui non mancano: infatti sembra che l’Ascoli gli abbia proposto il ruolo di direttore generale, ma non va esclusa nemmeno la permanenza in qualche club di Serie A.