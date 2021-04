Roma, ancora problemi per Smalling: il difensore vola in Spagna per un consulto

La Roma affronta la complicata trasferta contro il Sassuolo in emergenza difensiva: dovrebbero essere Karsdorp e Cristante a scalare nei tre dietro insieme a Mancini. Ibanez è squalificato, Kumbulla ha finito la stagione e anche Chris Smalling è ancora fuori. Proprio l’ex Manchester United sembra essere perseguitato da tanta sfortuna. L’inglese potrebbe essere prossimo al rientro in campo ma qualcosa ancora non va.

La speranza è di riaverlo a disposizione per la gara di Europa League contro l’Ajax e per questa ragione lo stesso giocatore si sarebbe rivolto professor Cugat, specialista nel campo, per risolvere definitivamente i problemi fisici muscolari arrivati dopo quelli al ginocchio.

L’ex Manchester United, con soltanto 17 presenze raccolte in tutte le competizioni in questa stagione, si sarebbe recato in Spagna, come riporta Goal citando il Corriere della Sera, insieme al medico sociale della Roma per un consulto specialistico dal professor Cugat, per una nuova terapia.

Fonseca ha comunicato che il giocatore sta meglio e sta tornando in forma ma, evidentemente, qualcosa ancora manca per vederlo in campo. Come detto, la voglia del giocatore e della Roma stessa è di averlo a disposizione per la gara di Coppa del prossimo 15 aprile.