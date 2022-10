Roma-Betis, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida di Europa League della terza giornata.

Roma-Betis si gioca oggi, giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21. La gara dell'Olimpico sarà valida per la terza giornata del girone di Europa League.

Roma-Betis, le ultime

Padroni di casa della Roma che cercano il risultato pieno per dare un senso al girone dove sono fermi a 3 punti. Ospiti a quota 6 dopo due gare e primi momentaneamente. Giallorossi di Mourinho che dovrebbero affidarsi a Dybala con Belotti dall'inizio anche se scalpita Abraham. Per il resto la formazione migliore possibile in campo. Betis che dovrebbe, invece, affidarsi al tris di fantasisti Joaquin, Fekir e Rodri alle spalle di Willian José.

Probabili formazioni e dove vederla

Roma-Betis si disputerà questa sera di giovedì 6 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma per la gara di Europa League valida per la terza giornata del girone. Il fischio d'inizio è previsto per le 21.

La sfida tra la squadra italiana e quella spagnola sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX, al decoder Sky Q o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per chi desiderasse vedere la gara in live streaming potrà farlo con DAZN, Sky Go anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio personal computer o notebook. Altra opzione è NOW.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, Dybala. All. Mourinho.

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Miranda; Guardado, Guido Rodriguez; Joaquin, Fekir, Rodri; Willian José. All. M. Pellegrini.