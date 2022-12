Roma-Cadice, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per l'amichevole di oggi 16 dicembre alle ore 20.

Roma-Cadice si giocherà oggi, 16 dicembre 2022, alle ore 20 per un'amichevole molto interessante. I giallorossi di Mourinho sfidano gli spagnoli per una gara utile a tenersi in forma in questa sosta per il Mondiale e in vista della ripresa dei rispettivi campionati dopo la pausa di Natale.