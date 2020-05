Roma, Carles Perez punta in alto: “Europa League da vincere e quarto posto in campionato”

Punta in alto Carles Perez e vuole vedere la sua Roma vincere subito. L’esterno giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky della sua esperienza nella capitale e dei progetti, prossimi, per la fine della stagione. Molta ambizione nelle sue dichiarazioni e grande sicurezza.

VINCERE – Non si morde la lingua il giovane calciatore spagnolo ed è pronto a puntare al massimo. Parlando di Europa League, infatti, ha commentato: “Sono stato felicissimo del primo gol con la maglia della Roma, per di più al mio esordio all’Olimpico in Europa League. Credo fortemente che la Roma possa vincere la Coppa, è una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo”.

SERIE A – Sulla ripartenza: “Sia io che i miei compagni non vedevamo l’ora di ricominciare. Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici e che credo renda felici tutte le persone, in generale, che si auguravano questo nuovo inizio del calcio e del campionato italiano”. E sugli obiettivi in campionato: “Non ho nessun dubbio al riguardo e siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il traguardo del quarto posto”, ha concluso Perez.