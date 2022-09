Roma che fai? Altro ko stavolta con il modesto Ludogorets. Fiorentina fa 1-1 col Riga

Non va oltre l'1-1 la Fiorentina. La squadra di Italiano conquista un risultato positivo nella prima sfida di Conference contro il Riga. Al Franchi termina in pareggio una gara in cui la Fiorentina non ha sfruttato l’enorme quantità di palle gol creata. Nel primo tempo palo di Barak e un paio di buone chance per Cabral. Nella ripresa, Barak porta in vantaggio i viola ma una disattenzione difensiva porta al pari dei lettoni che segnano con Ilic e portano a casa un pareggio preziosissimo.