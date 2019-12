Roma, col cambio di proprietà riecco due bandiere: Totti e De Rossi pronti a tornare

La Roma ai romani. Questa l’idea della nuova presidenza giallorossa. Col cambio di proprietà e l’ingresso di Friedkin, la società potrebbe pensare a riportare due bandiere come Francesco Totti e Daniele De Rossi ‘a casa’.

“Friedkin accende i sogni: Riporta Totti e De Rossi'”, queste le parole scelte dal Corriere di Roma in prima pagina per annunciare la svolta in casa Roma che sembra essere nella mente del nuovo futuro presidente. L’irruzione del tycoon texano Dan Friedkin alla guida del club ha riacceso i sogni giallorossi. E quale modo migliore se non ridare ai giallorossi le sue due leggende? Totti e De Rossi sono pronti a tornare.