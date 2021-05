Roma, con Mourinho arrivano anche due storici ex

Con lo Special One potrebbero arrivare anche due grandi ex volti del club giallorosso

Secondo quanto si apprende, però, potrebbero esserci anche alcuni grandi rientri. Due storici volti che rappresentano la Roma. Il primo è Daniele De Rossi che studia come tecnico ed è anche appena entrato nello staff di Roberto Mancini per l'Europeo. Ma non solo. Si sarebbe posto anche per Walter Samuel, storico ex difensore, ora con l'Argentina di Lionel Scaloni.