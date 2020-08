Roma, De Rossi ritorna: più di una suggestione per la panchina. E Totti…

Daniele De Rossi di nuovo alla Roma, questa volta con un ruolo ben diverso rispetto al passato. La nuova proprietà sta riflettendo sulla questione allenatore e il nome dell’ex capitano è tra quelli nella lista dei preferiti.

Roma: l’ex capitano come allenatore

I tifosi della Roma, siamo sicuri, lo rivorrebbero subito. Daniele De Rossi può tornare in giallorosso con vesti diverse. Con il cambio di proprietà il nome dell’ex capitano è tra i papabili alla guida tecnica. Molto sarà deciso dal nuovo direttore sportivo. Ma l’ex centrocampista è un forte candidato… Con lui, come riporta Il Messaggerro, possibile anche il ritorno di Francesco Totti come responsabile dell’area tecnica.

L’attuale mister Fonseca sembrava non potesse rischiare la panchina, ma dopo l’eliminazione dall’Europa League e l’arrivo di Friedkin, con un nuovo ds alle porte, nulla è più sicuro. Da qui il nome dell’ex capitano che insieme a Totti riporterebbero la Roma nelle mani dei romani e romanisti…