Roma-Dzeko, braccio di ferro continua: attaccante si allena da solo a Trigoria

Seduta individuale per Edin Dzeko. Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati per Roma-Spezia, il centravanti bosniaco quest’oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria ma solo in modo indivudale.

Come riporta Sky, infatti, per il centravanti una seduta tenuta completamente da solo, segnale che tra il bomber giallorosso e il club, in primis mister Fonseca, le cose non sono tornare al loro posto. Dopo il faccia a faccia e la decisione del tecnico di togliere la fascia al bosniaco, le parti sono ancora distanti dal ricomporre una frattura che, ad oggi, sempre sempre più insanabile.

L’ipotesi di una proseguimento della stagione da separato in casa non sembra poi così impossibile.