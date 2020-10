Roma, Dzeko resta e rilancia: possibile rinnovo in vista

La quiete dopo la tempesta e in casa Roma cambia radicalmente la posizione di Edin Dzeko. Ad un passo dal trasferirsi alla Juventus negli ultimi giorni di mercato dell’ultima sessione, il bosniaco alla fine è rimasto nella Capitale e intende restarci. Probabilmente ancora a lungo.

Dzeko verso il rinnovo

La Roma si prepara al primo tour de force stagionale e stasera contro il Benevento cerca tre punti per avvicinarsi alle posizioni alte della classifica. Per farlo, mister Fonseca si affiderà soprattutto al gigante Edin Dzeko che, in queste ultime ore, pare sempre più vicino al rinnovo di contratto. Il bosniaco, spenti i rumors di mercato, potrebbe preparare la sorpresa: rinnovo fino al 2023. Un segno di amore verso i colori giallorossi. Leader in campo e anche fuori, Edin si caricherà sulle spalle le sorti della squadra.