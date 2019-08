Roma, ecco il colpo per la difesa: arriva Smalling dal Manchester United

Colpo in difesa per la Roma: arriva Chris Smalling dal Manchester United. Il giocatore è in sede per definire l’addio con i Red devils e subito dopo partirà alla volta della capitale dove sosterrà le visite mediche e metterà la propria firma sul contratto.

La trattativa per il ventinovenne era cominciata pochi giorni fa, dopo le lacune messe in evidenza dal pacchetto arretrato giallorosso alla prima uscita di campionato. La richiesta iniziale del Manchester United era di 20 milioni, poi scesa a 4 e 3 con diritto di riscatto impostato a 16 e 17. Alla fine, però, la Roma è riuscita a chiudere l’affare con la formula del prestito secco a soli 3 milioni di euro. Smalling, classe ’89, andrà a formare una coppia solida di centrale con Fazio.