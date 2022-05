Roma-Feyenoord finale Conference League: probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la finale del torneo

Si gioca questa sera alle 21 la finale di Conference League tra Roma-Feyenoord . Ultimo atto della nuova competizione voluta dalla Uefa con i giallorossi e gli olandesi che si affronteranno a Tirana per provare ad alzare al cielo la Coppa. Ore caldissime prima della partita con i tifosi protagonisti in negativi di alcuni scontri molto duri. La speranza è che la gara possa essere uno spettacolo senza altri problemi.

La finale tra Roma e Feyenoord si giocherà come detto questa sera, mercoledì 25 maggio, allo stadio Arena Kombetare di Tirana. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.

La partita sarà trasmessa da DAZN dunque per poterla vedere in tv bisognerà collegare il proprio televisore smart di ultima generazione all'app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a una console di gioco come Playstation e Xbox o a un dispositivo tipo Amazon FIre Stick Tv o Google Chromecast.

Per chi volesse seguire l'evento in streaming potrà farlo su DAZN collegandosi all'app della piattaforma da dispositivo mobile come smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale da pc. Stesso procedimento per Sky, che su Sky Go mette a disposizione la visione della finale. In alternativa c'è DAZN, servizio streaming di Sky. Necessario il possesso del Pass Sport.