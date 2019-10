Roma, Fonseca: “Giocatori devastati, risultato difficile da accettare”

In casa Roma sarà difficile dimenticare la partita contro il Borussia Moenchengladbach e soprattutto l’operato del pur espertissimo arbitro Collum, che al 94′ ha letteralmente tolto due punti ai giallorossi concedendo un rigore inesistente ai tedeschi e che di sicuro andrà in contro a una lunga sospensione.

Smalling non ha colpito il pallone con il braccio, bensì con il viso. Ma in Europa League il Var non c’è e la beffa è servita.

Un altro duro colpo per la squadra di Fonseca, già alle prese con tantissimi infortuni. La vittoria sul Borussia avrebbe infatti permesso di ipotecare il passaggio ai sedicesimi: “È difficile accettare una situazione così, i giocatori sono devastati – ha detto il tecnico portoghese a ‘Sky Sport’ – Abbiamo affrontato i primi in classifica di Germania e con tutte le difficoltà che stiamo vivendo abbiamo fatto un buona partita e controllato bene.Dobbiamo reagire già da domenica, ripartendo dal fatto che sappiamo di aver disputato una buona partita”,

Fonseca ha poi commentato le prove di Mancini e Zaniolo, schierati in ruoli inediti: “Gianluca è un bravo giocatore e penso che abbia fatto una bellissima partita, è la prima volta che gioca da centrocampista, non è stato facile ma ha giocato bene. Purtroppo abbiamo poche opzioni e in attacco nessuna, per questo penso che Zaniolo sia l’unico che può giocare da falso centravanti.