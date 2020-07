Roma, Fonseca in difficoltà: spunta il profilo di un allenatore emergente di A

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, potrebbe ritrovarsi in una posizione di grande difficoltà dopo la sconfitta interna rimediata contro l’Udinese per 0-2. Il tecnico portoghese ha vissuto una stagione di alti e bassi, e molte delle sue scelte non hanno convinto del tutto.

L’ESCLUSO

Edin Dzeko è il grande escluso della gara interna contro l’Udinese. Il gigante bosniaco è partito dalla panchina nel corso dell’ultima gara casalinga, e sebbene la sua esclusione potesse essere giustificata nell’ambito di un turnover programmato, l’esito finale del match ha sollevato più di qualche dubbio sulla liceità della mossa del tecnico. Non solo questo, però: la Roma al momento vede fortemente insidiata la propria posizione in classifica dal Napoli, che malgrado la sconfitta di Bergamo è un avversario temibile, dal Milan e dal Verona. Se la Società capitolina non dovesse riuscire ad ottenere una qualificazione diretta all’Europa League, non sono da escludersi netti cambiamenti in panchina fin dalla prossima stagione.

IL SONDAGGIO

La Roma ha già pescato una volta in casa Sassuolo per quel che riguarda la panchina, con Eusebio Di Francesco che, malgrado l’epilogo finale, si era reso protagonista dell’avventura giallorossa con la storica rimonta in Champions League ai danni del Barcellona. Adesso è possibile che la Roma faccia un tentativo per portare in città il tecnico della squadra neroverde: da fonti vicine alla Società capitolina sembra che sia stato fatto un sondaggio per Roberto De Zerbi, che ha da poco rinnovato con i neroverdi fino al 2021 e potrebbe decidere di anticipare la fine dell’accordo con la Società per tentare quel salto di qualità necessario per imporre la sua idea di gioco non più soltanto in Italia ma anche in Europa. Finora tra le parti c’è stato un semplice pourparler, ma non sono da escludersi repentine accelerate nella trattativa. Fonseca e la Roma, un matrimonio che potrebbe essere destinato a non continuare, col terzo incomodo De Zerbi spettatore interessato.