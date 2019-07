Roma, Gerson dice addio all’Italia e torna in Brasile

Tre stagioni totali in Italia, due alla Roma e una in prestito alla Fiorentina, per un’ottantina di presenze e cinque gol.

Arrivato in Serie A con l’etichetta del fuoriclasse, Gerson Santos da Silva la lascia senza aver lasciato troppe tracce. La Roma ha infatti trovato l’accordo con il Flamengo, avventura che segna il ritorno del brasiliano in Brasile dopo che nel 2016 i giallorossi lo avevano acquistato dal Fluminense per 18 milioni.

La Roma si è comunque garantita una plusvalenza, avendo ceduto Gerson a titolo definitivo per 10 milioni, come riporta ‘Sky Sport’, più una percentuale del 10% in caso di futura rivendita.

Bruciata sul tempo la Dinamo Mosca che sembrava aver trovato l’accordo con il giocatore.