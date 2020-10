Roma, grana Smalling: problema al ginocchio

Non ci sono buone notizie per la Roma e per Chris Smalling. Il difensore, tanto voluto nell’ultima finestra di mercato e arrivato negli ultimi minuti prima del gong, non ci sarà alla ripresa del campionato a causa di un infortunio. Per il calciatore ex Manchester United si tratta di una distorsione al ginocchio che dovrebbe impedirgli di scendere in campo nel weekend.

Roma: Smalling out contro il Benevento

Non ci sarà Chris Smalling nella sfida di domenica sera contro il Benevento, almeno questo è ciò che sembra arrivare dalle fila giallorosse. Secondo quanto si apprende anche da Sky, il calciatore ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Oggi lavorerà in modo individuale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà esserci o meno nel weekend ma il recupero lampo non sembra, ad ora, possibile.