Roma-HJK, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la seconda giornata di Europa League.

Redazione ITASportPress

Roma-HJK si giocherà questa sera, giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21 per la seconda giornata di Europa League. Dopo il k.o. del primo turno contro il Ludogorets, la formazione di Mourinho è chiamata a trovare i tre punti per rimettere le cose nel modo giusto nel raggruppamento.

Roma-HJK, le ultime

Dovrebbero esserci diversi cambi di formazione in casa Roma ad iniziare dalla porta dove Svilar prenderà il posto di Rui Patricio. In attacco Abraham in panca, tocca a Belotti dall'inizio. In mezzo al campo potrebbe giocare Camara con Cristante. Negli ospiti, in campo col 3-5-2, Hostikka e Abubakar dovrebbero essere i riferimenti offensivi.

Probabili formazioni e dove vederla

L'incontro di Europa League tra Roma-HJK si disputerà giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21 presso lo stadio Olimpico, casa dei giallorossi. La parita potraà essere vista in diverse modalità in diretta e streaming.

Con DAZN, per esempio, che mette a disposizione sulle smart tv di ultima generazione la sua app. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come TIMVISION BOX, PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'alternativa è rappresentata da Sky e precisamente dai canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 252 satellite).

L'incontro si potrà vedere in streaming con DAZN collegandosi al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su dispositivi mobili. E con Sky Go, per gli abbonati Sky, con la sua app pensata per smartphone, tablet, iPhone e iPad, PC e notebook.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare dell'Europa League agli utenti che acquistano il pass Sport.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Tenho, Raitala; Browne, Boujellab, Lingman, Vaananen, Soiri; Hostikka, Abubakar. All. Koskela