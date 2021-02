Roma, il sogno realizzato di Villar: “Prima giocavo alla Playstation con Dzeko ora invece…”

Intervistato da Il Tempo, il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha parlato curiosamente anche del compagno di squadra Edin Dzeko raccontando l’importanza del bosniaco per la squadra ma soprattutto per lui. “Quello che è successo ultimamente? Non ci piace parlare di queste cose”, ha tagliato corto il giocatore. “Dico solo che Dzeko è un calciatore pazzesco e lo sceglievo da piccolo alla PlayStation”. E proprio su questo ‘sogno realizzato’: “È la vita, sono diventato come un joystic ma nella realtà! Se dico a Edin a chi darla in campo lui fa bene a seguirmi (ride, ndr)”.