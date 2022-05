Roma, la Conference League nella Capitale: pullman scoperto e festa a Circo Massimo

Al via la festa giallorossa per celebrare il trionfo in Conference League

La Roma è pronta a festeggiare in città con i suoi tifoso la vittoria della Conference League. I giallorossi, dopo essere stati prelevati direttamente sotto bordo dell'aereo di ritorno dall'Albania, hanno lasciato intorno alle 4.40 l'aeroporto di Fiumicino sotto la sorveglianza delle forze di polizia. Nessun contatto diretto tra la squadra e la tifoseria, che dovrà quindi aspettare oggi pomeriggio per festeggiare i giocatori nella parata per le strade della città. La Roma partirà alle 16.50 con il pullman scoperto da via Terme di Caracalla ed è attesa a Circo Massimo dove partirà la vera e propria festa con i tifosi.

Giocatori e staff si trasferiranno, a bordo di due bus scoperti, da Via dell'Arcadia al Circo Massimo percorrendo Via Cristoforo Colombo, Via delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena; al Circo Massimo i bus effettueranno il giro dell'arena, per poi raggiungere il Colosseo percorrendo Via di San Gregorio e Via Celio Vibenna. Al termine dell'evento rientreranno in Via dell'Arcadia percorrendo Via Claudia, Via della Navicella, Via Druso, Vai delle Terme di Caracalla e Via Cristoforo Colombo.