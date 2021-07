Roma, Mkhitaryan: “Con Mourinho ci siamo chiariti. Il nostro obiettivo è…”

L'armeno fissa gli obiettivi del club e parla del suo rapporto con il tecnico

Redazione ITASportPress

Carico e motivato Henrikh Mkhitaryan in vista della prossima stagione con la maglia della Roma. Il calciatore offensivo ha parlato dopo il rinnovo con il club dal ritiro di Trigoria. Come riporta Sky Sport, l'armeno ha commentato il suo rapporto con Mourinho ma ha anche fissato gli obiettivi stagionali della squadra.

A ROMA - "Sono rimasto perché ho creduto nel progetto della società. La squadra e la città mi piacciono dal primo giorno in cui sono arrivato e per questo ho scelto di rinnovare per un anno, perché credo che quest’anno possiamo fare bene", ha detto Mkhitaryan.

MOURINHO - "Non voglio parlare di quello che è accaduto in passato, ci siamo chiariti e siamo ripartiti da zero", ha aggiunto il calciatore relativamente all'esperienza al Manchester United con lo Special One. "Lo conosco molto bene e so cosa chiede ai suoi calciatori, sono pronto a tutto. È molto ambizioso e vuole vincere sempre, non gli interessa giocare bene ma i tre punti in ogni partita. Ha vinto quasi tutto, spero che possa vincere qualcosa anche qui a Roma perché è un allenatore che ti dà una marcia in più".

OBIETTIVO - E a proposito di vittorie: "La lotta per lo Scudetto sarà difficile come lo è stata lo scorso anno. Sarà interessante perché tutte le squadre saranno pronte per l’inizio del campionato. Non avendo visto come giocano le avversarie non posso sbilanciarmi nel dire una favorita, ma noi dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e capire bene qual è la strada giusta. Non giochiamo la Champions League da un paio d’anni, quest’anno dobbiamo crederci e possiamo raggiungerla".