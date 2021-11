Roma, Mourinho: “Dimenticare risultato di Bodo ma classifica è buona”

Il tecnico della Roma ha presentato il match contro il Bodo Glimt di domani

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo, matchday 4 di Conference League. Ecco le parole del tecnico giallorosso. “Abbiamo sei punti in classifica nel girone. Siamo in una buona situazione. Se dimentichiamo il risultato di Bodo, anche se è impossibile da dimenticare, con due partite da giocare in casa, sei punti già acquisiti è una situazione buona. Abbiamo tre gare ancora da giocare, nove punti a disposizione. Non è una gara decisiva e non è una situazione di pressione. Però vogliamo finire primi, vogliamo vincere la partita, non vogliamo dimenticare la gara di Bodo perché non potremo mai dimenticarla, ma vogliamo vincere”.