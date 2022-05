Roma, Mourinho: “Dobbiamo essere noi stessi. Prendiamoci questa coppa”

Le parole dell'allenatore giallorosso

ZERO RIMPIANTI E FEYENOORD - "Bisogna fare tutto quello che facciamo per ogni partita. La penso sempre così: per questo dico 'la prossima, la prossima, la prossima'. La prossima è la finale: c'è un trofeo, ma si deve fare sempre lo stesso. E' una finale. Fino a domani non c'è altro nella mia testa. E' il mio modo di essere e di vivere queste situazioni. L'esperienza non mi aiuta, anche se pensavo che avrebbe potuto farlo. Venti anni dopo la prima finale non è cambiato nulla per me. Forse sembro più serio perché sono più concentrato. Loro hanno avuto tanto tempo per lavorare, non si sa mai se potranno presentare qualcosa di diverso. Se guardi la seconda partita contro il Marsiglia (0-0 al Vélodrome), hanno giocato in maniera diversa rispetto alla loro normale filosofia di gioco. Quindi non lo so, so solo come noi dovremo giocare".