Roma, Mourinho dopo il Bodo Glimt: “Non potete giocare neanche in Serie B”

Il tecnico portoghese ha alzato la voce dopo il 6-1 dei norvegesi alla sua squadra

L'allenatore della Roma Jose Mourinho era furioso dopo la schiacciante sconfitta della sua squadra contro il club norvegese Bodo Glimt, partita del terzo turno della fase a gironi della Conference League. Secondo Il Corriere dello Sport, il portoghese ha criticato i suoi giocatori nello spogliatoio. "Alcuni di voi non meritano di giocare in Norvegia o addirittura in Serie B", avrebbe detto Mourinho.