Roma, novità Zaniolo: il futuro sembra deciso

Ad un certo punto sembrava avesse già le valigie pronte ma qualcosa è cambiato e il merito non è solo delle parole di José Mourinho ma della campagna acquisti che la sua Roma ha attuato per rinforzarsi e poter competere ai massimi livelli, in Italia e in Europa. Parliamo di Nicolò Zaniolo che adesso pare essere al centro del progetto dei giallorossi e del tecnico portoghese.