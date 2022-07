Roma, Pellegrini: “Mourinho ha portato mentalità vincente. Ora in allenamento…”

Il centrocampista giallorosso parla di come sia cambiata la squadra dopo l'arrivo dello Special One.

Lorenzo Pellegrini , capitano della Roma , ha commentato dal ritiro dei giallorossi in Portogallo alcuni dei temi principali di questa nuova stagione senza dimenticare quanto fatto in quella precedente con particolare focus alla mentalità della squadra con l'arrivo di José Mourinho.

"Lo scorso anno abbiamo vissuto un'annata speciale in cui alla fine è arrivato un trofeo, quindi vuol dire che la mentalità che si è creata, grazie al mister, è una mentalità vincente", le parole di Pellegrini. "Vedo gente che lavora, che non molla e che anche in allenamento vuole vincere la partitina. Questo è importante perché aiuta i nuovi a capire qual è la nostra mentalità".