Roma, ritrovato un bambino scomparso grazie… al video di presentazione di El Shaarawy

Una bella notizia che in qualche modo ha a che vedere col mondo del calcio e con la Roma. La società giallorossa, infatti, tramite i propri canali ufficiali anche social ha reso noto che grazie al filmato condiviso al momento della presentazione di Stephan El Shaarawy, è stato possibile ritrovare un bambino scomparso.

Roma, ritrovato bambino grazie a El Shaarawy

La Roma ha reso noto che un bambino scomparso è stato ritrovato grazie alla campagna di sensibilizzazione Missing People. Il volto del piccolo era presente all’interno del video di presentazione di Stephan El Shaarawy. Grazie alla visibilità e all’iniziativa in collaborazione con l’associazione benefica greca The Smile of the Child, nelle ultime ore è stato ritrovato un altro bambino.

Sì, un altro. Perché negli ultimi anni sono già arrivati a 4 i piccoli ritrovati per merito di questa collaborazione. Come spiega sul sito ufficiale la Roma, tale video, che includeva minori scomparsi da tutto il mondo, è stato visualizzato per 350.000 volte tra Twitter, Facebook e Instagram, cosa che ha inevitabilmente contribuito al ritrovamento.