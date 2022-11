Roma, sorriso Zaniolo: accolto ricorso per riduzione squalifica

Il numero 22 giallorosso, lo ricordiamo, aveva già saltato la gara di ritorno e il match contro l’Helsinki. Adesso, grazie a questa decisione, potrà scendere in campo per l’ultima giornata del gruppo C di Europa League nella quale i giallorossi si giocheranno il passaggio del turno.

La squadra di Mourinho, infatti, è a 7 punti in classifica proprio come la squadra bulgara, alle spalle del Betis aritmeticamente primo.

Dopo la decisione della Uefa sull'ok alla riduzione della squalifica per il giocatore, da capire se Zaniolo sarà del match. Probabile che Mourinho non se ne privi nonostante l'ematoma alla coscia subito a Verona nell'ultima giornata di campionato. In mattina ci sarà il provino decisivo per capirne meglio le condizioni.