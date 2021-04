Roma, tegola El Shaarawy: out nel doppio confronto di Europa League

Tegola El Shaarawy per Paulo Fonseca e la Roma. L’attaccante giallorosso è uscito infortunato dalla gara contro il Sassuolo e gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore a Villa Stuart hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della gamba destra. Il “Faraone” resterà fuori tra le due e le tre settimane.

Roma, El Shaarawy salta l’Europa League

Tra circa quindici giorni, l’esterno offensivo si sottoporrà a nuovi esami per valutare l’esatto tempo di recupero. A questo punto El Shaarawy sarà costretto a saltare la doppia sfida di Europa League contro l’Ajax. Una bruttissima notizia per la Roma di Fonseca che, in questo momento difficile in campionato, sembra dover puntare tutto sulla Coppa per raggiungere la finale e magari la vittoria che porterebbe d’ufficio ad un posto in Champions League nella prossima annata.

Oltre al Faraone, Fonseca sarà costretto a fare a meno anche di Mkhitaryan, che nelle ultime sessioni di allenamento a Trigoria ha svolto lavoro a parte. Ad Amsterdam il duo di trequartisti sarà composto, con ogni probabilità, dal solito Pellegrini e da Pedro.