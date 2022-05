Roma, una spinta in più per la finale di Conference. Totti: “Ci sarò. Vogliamo la coppa”

Parla l'ex capitano giallorosso

Una finale di Conference League conquistata e ora da vincere. La Roma vivrà queste ultime fasi della stagione con la testa all'appuntamento di Coppa. Per l'occasione, ci sarà anche un tifoso d'eccezione a fare il tifo: Francesco Totti .

Intervenuto a margine di un evento organizzato in vista della finale di Coppa Italoa di domani, l'ex capitano giallorosso ha parlato ai media presenti: "E' tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo e andremo lì a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine", ha detto Totti sulla Roma parlando ancora da giocatore. "Se sarò a Tirana? Sì".