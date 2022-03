Roma-Vitesse, scontri tra tifosi vicino al Colosseo

Clima rovente in vista della gara di Conference League

Come riportato da Repubblica, mercoledì sera intorno alle 22.30, in un quartiere intorno al Colosseo, un gruppo di ultrà della Roma ha attaccato al pub Shamrock in via del Colosseo alcuni tifosi del Vitesse che brindavano lì in attesa della partita di questa sera. Tutto è iniziato poco prima delle undici quindi e non ci sarebbero state conseguenze per le persone coinvolte salvo il tanto rumore che ha attirato l'attenzione di tanti, affacciati alle finestre per vedere cosa stesse succedendo.