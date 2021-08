Roma, Zaniolo: “Gol un nuovo inizio. Ho passato giorni bui”

Il centrocampista autore del secondo dei tre gol rifilati dalla Roma al Trabzonspor

La forza del campione. 400 giorni dopo, Nicolò Zaniolo è tornato a fare gol per la Roma davanti ai suoi tifosi. L'ultima volta, prima dell'infortunio, era stata il lontano 22 luglio 2020. Nel match del playoff di Conference League contro il Trabzonspor , il centrocampista giallorosso è riuscito a siglare la rete del 2-0 e non ha saputo trattenere l'emozione fermandosi commosso sul campo quasi a rivivere tutta la sofferenza subita.

Al termine della sfida, lo stesso Zaniolo ha commentato: "Sono felicissimo, è un nuovo inizio. Ci tenevo a giocare perché mi sono già riposato troppo in questi ultimi mesi, voglio stare in campo ogni volta che posso". E ancora: "Perché sono rimasto a terra dopo il gol? Ho pensato a tante cose, a tutto il percorso che ho fatto, ai momenti in cui ero in tribuna a guardare i miei compagni, mi sono passate tante cose in testa. Sono felicissimo e stasera penso davvero sia un nuovo inizio, ringrazio chi mi è stato vicino nei giorni più bui, dovrò ringraziare staff, mister, società, tifosi".